Il 13 maggio a Bosia concerto per celebrare la Festa della Mamma

Dal paese di Bosia, tra le colline dell’Alta Langa, si eleva il canto per la Mamma di tutte le mamme: Maria Vergine, nella giornata che precede la festa della mamma.

Il 13 maggio, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale San Nazario, è in programma il concerto spirituale della corale Canticum Novum, diretto da Maestro Valter Preve, con il Maestro Giacomo Barbero all’organo.

Per l’occasione ci sarà anche l’estrazione dei biglietti della lotteria per l’assegnazione dei premi. Il ricavato dell’iniziativa viene devoluto per le attività della Corale che anima le Sante Messe dell’Unità Pastorale Alta Langa. Il primo premio è un robot da cucina.