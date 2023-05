Il primo Hackathon Start Forgia sta coinvolgendo in questi giorni i giovani del Liceo Artistico di Saluzzo

Spazio all’arte e al “saper fare”: con questo obiettivo Forgia apre gli spazi della sua azienda al progetto cittadino START, declinandolo nel linguaggio degli studenti saluzzesi delle classi del LICEO ARTISTICO “Soleri-Bertoni”, coinvolti in un HACKATHON di progettazione.

Attraverso un programma articolato in quattro giornate di lavoro, da mercoledì 10 a sabato 13 maggio 2023, l’azienda Forgia e il Liceo Artistico cittadino collaboreranno in un percorso mirato ad individuare il valore ESSENZIALE della Casa.

La BELLEZZA ESSENZIALE sarà il motore trainante degli interventi dei professionisti collaboratori dell’Azienda: architetti, esperti di comunicazione e immagine, geometri ed imprenditori, che insieme ai professori delle classi, offriranno ai ragazzi un caleidoscopio di possibilità, attraverso cui esprimere le loro idee, grazie all’utilizzo di diversi materiali, forme e colori.

Offrire ai giovani un contesto creativo in cui esprimersi, mettendo a frutto le competenze scolastiche acquisite, equivale a motivarli a dare il meglio, supportati da professionisti che daranno valore ai loro sforzi.

I ragazzi dovranno “studiare” uno spazio e creare al suo interno un’opera che trasmetta i valori dell’azienda Forgia. Potranno realizzare un progetto, una scultura , un’installazione, un oggetto d’arredo, secondo la loro creatività.

Infine, esporranno al pubblico il loro lavoro.

Qui entrerà in gioco l’intera cittadinanza saluzzese, che nella serata di venerdì 12 maggio dalle ore 17.00 alle 19.00, sarà invitata all’evento FORGIA TALENT, per ammirare tali installazioni, con ingresso libero presso l’Azienda Forgia, in via Circonvallazione 11/h a Saluzzo.

Diventando a tutti gli effetti una “giuria popolare”, i cittadini voteranno le opere d’arte più meritevoli, godendo anche di un piccolo momento conviviale.

Che cosa aspettate? Se vogliamo sostenere i giovani e renderli protagonisti nel abbellire il nostro territorio, questa è la giusta occasione…

L’azienda Forgia vi aspetta numerosi!