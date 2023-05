“CuneoIlluminata2023: lavori in corso!” L'evento torna a luglio

“CuneoIlluminata2023: lavori in corso!” Con questo post dalla pagina facebook ufficiale arriva la conferma, nella data di oggi (giovedì 11 maggio), che l'Illuminata tornerà anche nell'estate 2023.

Una manifestazione divisiva, nata nel 2015 in occasione dell'inaugurazione di via Roma pedonale per accompagnare con luci e colori la processione per la Madonna del Carmine. Un evento che piace e porta in strada tantissimi curiosi ma che, al tempo stesso, è sempre bersaglio di critiche per la lontananza dalle tradizioni cuneesi.

Sarà per questo che c'è sempre il massimo riserbo intorno all'Illuminata, ma iniziano a comparire i primi segnali che nascondono anche qualche indizio.

Il logo floreale fa pensare che sarà rinnovata la formula dell'Illuminata in Fior dell'anno scorso.

Ci sarà sicuramente l'illuminazione in via Roma e dovrebbero essere coinvolte anche altre zone della città, tra cui Parco Parri.

La manifestazione durerà per tutto il mese di luglio con eventi concentrati soprattutto nei fine settimana e la collaborazione con gli artisti legati a Mirabilia.

Lunedì 29 maggio ci sarà la conferenza stampa in cui sicuramente verranno svelati tutti i dettagli dell'evento.