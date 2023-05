La Castiglia di Saluzzo si apre all’Antiquariato con la 46^ Mostra nazionale

Si inaugura domani venerdì 12 maggio alle 18, la Mostra nazionale dell’Antiquariato, uno dei pilastri portanti, con l’Artigianato e l’Arte contemporanea di Start a Saluzzo.

Sarà aperta al pubblico alla Castiglia da sabato 13 al 21 maggio. Anche l’edizione 2023 è curata dall’antiquario saluzzese Franco Brancaccio che porta nell’ex Castello dei Marchesi, antiquari di alto livello provenienti da varie regioni.

“Una mostra che arriva alla 46° edizione, in una location di grande fascino e che sarà per visitatori e collezionisti una galleria “diffusa” di opere di grande interesse culturale e rappresentative dell’alto antiquariato italiano: dalla scultura, alla pittura antica e dell’800, da tappeti, arredi, ai mobili provenienti da Umbria e Marche, senza dimenticare l’antiquariato da giardino nel cortile della Castiglia curato anche quest’anno dall’ architetto paesaggista Paolo Pejrone".

Il nuovo ambito di interesse, quello dell’antiquariato relativo agli spazi esterni porta nella mostra saluzzese manufatti in pietra, marmo, ferro battuto. Tra le preziosità un pozzo in marmo statuario del 1480 circa e una fontana genovese in marmo bianco del 1500.

"Il gusto e la definizione di “bellezza” cambiano negli anni – afferma Brancaccio ma Saluzzo resta un riferimento dove la tradizione ha radici storiche e l’attenzione all’arte antica non è mai venuta meno. Un patrimonio da proteggere e valorizzare non solo per città, ma per l’intero Piemonte"

Complessivamente, nella manica ottocentesca della Castiglia e all’esterno sono una trentina di gallerie antiquarie ed esposisitori.

Non manca nell’edizione 2023 la mostra collaterale. Il suo curatore Anacleto Spazzapan, porterà i visitatori in Asia con MAJAPAHIT | 1295 – 1450/1500, lungo un affascinante percorso di cinque secoli , tra terrecotte antiche provenienti dalla provincia di Mojokerto, Java centro-orientale, Indonesia, tuttedi importante interesse storico- archeologico.

Orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20. Feriali dalle 15 alle 20 Biglietti - giornaliero: 10 euro, ridotto Tessera Start: 5euro, ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.

Navetta gratuita domenica 14 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 con partenza da piazza Montebello 1 Nei giorni feriali la navetta tra la città bassa e la città alta, sarà in funzione tutto il giorno ma a pagamento.

Tutte le informazioni, modalità di ingresso e programma si trovano sul sito http://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start23 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo