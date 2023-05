Pian Munè di Paesana propone la Giornata del “Ti salvo io”

Venerdì 2 giugno, il Rifugio di Pian Munè invita le famiglie e i ragazzi della scuola e chiunque abbia piacere di partecipare, ad una giornata dedicata alle Pratiche Salva Vita e alla Sicurezza in Montagna.

“Ti salvo io”

Un’intera giornata in compagnia di professionisti del settore, per sensibilizzare e promuovere l’insegnamento e l’apprendimento di quelle pratiche che tutti possiamo conoscere per salvare la vita nostra e altrui. Ospiti e protagonisti dell’evento saranno: Soccorso Alpino Speleologico che farà vedere con una reale dimostrazione come si calano le persone da un impianto di risalita fermo.

Salvamento Agency si occuperà di insegnare la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardio polmonare con manichini per simulare un intervento di soccorso (anche per bambini).

Vesulus Guide Escursionistiche insegnerà come prepararsi alla Gita in montagna, cosa mettere nello zaino e cosa fare in caso di difficoltà durante l’escursione.Gruppo Cinofili da soccorso – Valli del Monviso insieme all’Associazione Anpana proporrà una dimostrazione ed una sessione di allenamento con prove dei Cani da Soccorso.

L’intera giornata si svolgerà in Località Pian Munè, a quota 1535m, comodamente raggiungibile in auto. La partecipazione è gratuita e l’accesso libero, senza bisogno di prenotazione.

Tutte le attività saranno ripetute durante tutto l’arco della giornata, ad eccezione della Prova Scarico impianto che avverrà alle ore 10.30 e alle ore 14. Ringraziando per l’aiuto nella divulgazione dell’iniziativa lo staff di Pian Munè resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.