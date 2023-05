“Scrivere: che mestiere è?”: incontro all’Iris di Dronero con Bruno Gambarotta

“Siamo qui stasera, con un ospite che non ha bisogno di presentazioni!”

A Dronero ieri sera, mercoledì 10 maggio, con queste parole e visibilmente emozionato Piero Dadone ha dato inizio ad una serata davvero importante.

In occasione del Ponte del Dialogo, evento che in questi giorni vede la cultura ed il dialogo primi protagonisti nella cittadina, si è tenuto presso il cinema teatro Iris l’incontro con Bruno Gambarotta. “Scrivere: che mestiere è?”.

Il noto giornalista, scrittore, autore televisivo e radiofonico italiano ha presentato il suo libro, “L’albero delle teste perdute”. E' la storia particolare di un giovane, Carlo Maria, che scopre di essere il discendente dell’ultimo boia di Torino invece che di una nobile famiglia come tanto sperava: quarantadue i capitoli, ognuno dei quali introdotto da una citazione di un autore importante, e delle vicende la creatività, filo conduttore ma anche mezzo per toccare temi molto reali e far riflettere ad esempio sulle dinamiche del marketing, sulla politica e sui social media.

Partendo dallo specifico, ossia dalla presentazione di un libro, l’incontro ha voluto ampliarsi ed analizzare il significato della scrittura, ciò che secondo Gambarotta la rende così preziosa: “La curiosità, il soffermarsi ad ascoltare e guardare, il trarre ispirazione,... Le idee ti vengono così! - ha detto il noto scrittore - Poi ci sono diversi modi per metterle in forma scritta e comporre un libro: ci sono quelli che costruiscono tutta l’architettura, quelli che invece scrivono la prima e l’ultima pagina e poi si ingegnano a passare dalla prima all’ultima. Proprio come fanno le sinapsi nel nostro cervello, scrivere è creare collegamenti ed il protagonista vero nei romanzi è sempre il tempo. Il tempo può essere un minuto, un’ora, un giorno o cent’anni. La narrazione si sviluppa, il tempo lavora sulle vicende e sui personaggi. Diverso è il racconto, che è invece una fotografia, uno scatto”.

La differenza, così, tra lo scrittore che si occupa di romanzi ed il narratore di racconti, dove quest’ultimo è tale soltanto se diviene essenziale, anche nei termini che utilizza.

Delle parole, poi, l’importanza: “Io impiego davvero molto tempo per scrivere e sono anche capace di leggere un intero libro per cercare una sola informazione. Rileggo molte volte quello che scrivo, cerco di essere più attento possibile. E leggo, leggo molti libri, perché credo che soltanto così si possa poi riuscire a scrivere bene”.



Spontaneità e sintonia. Il dialogo tra Dadone e Gambarotta ha saputo superare i confini anche un po’ austeri del palco e, proprio come nel libro, ha racchiuso al suo interno significati preziosi: ad emergere, infatti, è stata l’importanza del porsi in ascolto e del riflettere, ma soprattutto dell’essere.

Garbato, spiritoso, attento e acuto nel riflettere, di Gambarotta nota è la carriera professionale, ma è avendo occasione di incontrarlo che si coglie quella che è forse la sua più bella qualità: una persona capace di non invadere la scena, di entrare in punta di piedi e con la sua presenza, con estrema semplicità, riuscire ad arrivare al cuore delle persone lasciando il segno.

Un gustoso omaggio di prodotti tipici da parte dell’associazione Il Bottegone ed in tanti che, al termine dell’incontro, hanno voluto andare a stringerli le mani. La serata ha visto presenti in sala il sindaco Mauro Astesano, l’assessore Carlo Giordano ed il direttore generale dell’AFP Ingrid Brizio.