Un successo la terza edizione del TEDxCuneo: San Francesco in sold out e oltre 700 streaming

Si conferma un successo il TEDxCuneo, che lo scorso sabato 6 maggio ha visto concludersi la propria terza edizione. Un appuntamento – tenutosi nel complesso monumentale di San Francesco, nel capoluogo di provincia – che ha fatto registrare il tutto esaurito in presenza e oltre 700 collegamenti in streaming, e che ha portato in città i talk di otto relatori: Patrizia Scanu, Antonio Perfido, Andrea Vanzo, Alberto Giannone, Valerio Di Tana, Valeria Angione, Emanuele Elo Usai e Mauro Bonaituti. Giusy Italiano, invece, la presentatrice.



A tracciare un bilancio dell’edizione – la sua prima da organizzatrice – è Eliana Brizio, membro del team di direzione artistica presieduto da Valeria Campana (soggetto di una delle nostre interviste pre evento) che ha lavorato assieme ad Andrea Vanzo per la definizione dei ‘suoi ‘ 18 minuti (gli unici, in tutta la giornata, ad accoppiare al classico talk una performance musicale: “Abbiamo costruito (insieme a Letizia Ricchiardi) un rapporto profondo, di grande fiducia, con Andrea – racconta Eliana - , che inizialmente voleva raccontare di come, durante il lockdown, abbia costruito questo modello di pianoforte a coda ‘modulare’ con l’idea (poi realizzata) di portarlo a 2.550 metri e montandolo in quota. Un rapporto proficuo, che si è stretto ancora di più quando abbiamo deciso di portare al centro dell’intervento il suo forte timore del palcoscenico. Non un traguardo raggiunto, insomma, ma un aspetto ‘di debolezza’, che ha reso il talk davvero forte e commovente”.



Eliana ha conosciuto TED – come molti – tramite le edizioni americane dell’evento, durante il periodo di maggior asperità della pandemia, scoprendo poi quasi casualmente che Cuneo già ne aveva ospitato due edizioni. “Avvicinandomi a questa realtà sono rimasta molto impressionata dalla precisissima organizzazione attuata – ci ha detto - , che ha permesso i circa 70 volontari divisi nei diversi team di non percepire mai momenti di smarrimento o abbandono. Una direzione chiara e precisa, capace di ingenerare un gioco di squadra davvero proficuo ed efficace, e una sintonia vera”.



“Questa edizione mi è parsa davvero di alto livello e ho raccolto pareri, dal pubblico, ottimi - ha concluso Eliana - . Le performance erano piene di contenuti interessanti; un evento ‘di rilievo’: se ci sarà il prossimo anno si miglioreranno ancora diversi aspetti, ma non si può dire che questa edizione non sia stata un vero successo”.