Gribaudo (Pd): "Non lasciare sole le mamme con disabilità"

"È con grande orgoglio che oggi, alla Camera, abbiamo presentato la prima misura di welfare della nuova segreteria del Partito Democratico: una proposta di legge in favore delle madri con disabilità".

Lo dichiara l'onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente del PD, a margine della presentazione. "È il frutto del lavoro svolto con l'associazione Disabilmentemamme, le donne che ne fanno parte e chi ha voluto partecipare, come il collega Marco Furfaro co-firmatario della legge", prosegue Gribaudo.

"Compito della politica è non lasciare nessuna persona sola e far rispettare l'articolo 3 della Costituzione. La legge prevede, tra le altre cose, percorsi socio-sanitari di accompagnamento alla gravidanza e al post partum, help line per informazioni e sapere di non essere sole, misure di sostegno all'occupazione delle madri disabili o con figli con disabilità gravi. Spero che su questo tema troveremo un consenso trasversale in Parlamento, sarebbe un segnale importante per il Paese. Perché nessuna deve rimanere indietro o sola. Unite, contro le diseguaglianze", conclude il deputato dem.