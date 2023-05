Migranti, Gribaudo (PD): "Governo ascolti le parole della Chiesa e riveda la Bossi-Fini"

"Il Governo non può ignorare le parole di Monsignor Savino, vice Presidente della CEI, sul tema dei migranti", dichiara la vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo.

"Bisogna cambiare la lettura sulle migrazioni in questo Paese. La destra crea il mostro giocando sulle paure, quando in realtà dovrebbe uscire dai suoi steccati ideologici e affrontare la questione con pragmatismo, valutando i migranti come una risorsa e non come un nemico", prosegue la deputata dem. "Questo può avvenire innanzitutto cancellando la legge Bossi-Fini, poi ascoltando le richieste che arrivano dai territori, dalle imprese, dai settori produttivi e sociali della nostra società."

Ancora Gribaudo: "Tolgono la protezione speciale e criminalizzano chi sogna un futuro migliore, un comportamento che ci isola in Europa dove il nostro Paese viene additato come disumano e incapace di gestire i flussi con serietà", conclude.