Villanova al voto: ultimi appuntamenti elettorali della lista Pianetta

Tempo di ultimi appuntamenti per la lista “Per Villanova” del candidato sindaco Michele Pianetta che conclude, in questi giorni, gli incontri programmatici nei rioni e nelle frazioni, in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno nel prossimo weekend, nello specifico domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Una campagna elettorale intensa in cui è stato possibile, passo dopo passo, affrontare le problematiche della comunità villanovese e, soprattutto, presentare idee e proposte per il futuro: "Ringrazio le tante persone che sono venute ad ascoltarci nei diversi incontri - evidenzia Pianetta - perché ritengo che, proprio partendo dalla condivisione, si possa costruire una comunità moderna, in grado di guardare con ottimismo alle sfide che ci attendono. Ribadisco l’impegno mio personale e di tutta la mia “squadra” per far sì che Villanova, nel dialogo sinergico con Mondovì ed il Monregalese tutto, possa assumere un ruolo di capofila del territorio, facendo leva sul dinamismo delle nostre aziende e sulla ‘forza positiva’ della cittadinanza tutta".

La lista “Per Villanova” si ritroverà, dunque, per gli ultimi incontri in tre serate: mercoledì 10 maggio, alle ore 21, a Madonna del Pasco (presso lo sferisterio “Alessandro Bessone”), giovedì 11, alle ore 21, per l’Annunziata e la zona di corso Europa (alla Birreria Refuel, via IV Novembre 39) e infine venerdì 12, sempre alle ore 21, nel salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso (via Alessandro Orsi 17).

Ricordiamo, in conclusione, che le elezioni si svolgeranno domenica 14 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 15 maggio (dalle ore 7 alle ore 15): "Auspico una partecipazione numerosa al voto - conclude Pianetta - per testimoniare, ancora una volta, la vitalità e l’entusiasmo della nostra realtà. Buon voto a tutti!".

Per suggerimenti e segnalazioni, la lista civica “Per Villanova” è a disposizione tramite l’e-mail info@pervillanova.it oppure attraverso i profili Facebook ed Instagram, che presentano aggiornamenti sulle iniziative degli ultimi giorni.