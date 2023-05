Emiliano Blangero in concerto alla Fondazione Mirafiore per sostenere la causa di Razom

Giovedì 1° giugno, a partire alle ore 21, la Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba ospiterà il concerto del giovane pianista albese Emiliano Blangero. Il concerto avrà uno scopo benefico, nato dalla collaborazione che la Fondazione Mirafiore ha instaurato col Comitato Razom, che prosegue incessantemente la sua attività di raccolta fondi da destinare alla ricostruzione di un asilo nido della città di Bucha, in Ucraina.

"Razom" in ucraino significa "Insieme"e la mission che il comitato si è posto fin dalla sua fondazione, è proprio quella di mettere insieme cittadini, associazioni, istituzioni e imprese di Alba Langhe e Roero, con l’intento di raccogliere fondi da destinare, nello specifico, alla ricostruzione in Ucraina, terra ancora oggi devastata dalla guerra.

La Fondazione Mirafiori ha ben accolto l’appello del comitato Razom, mettendosi a disposizione nell’organizzazione di questo concerto, così come ha fatto lo stesso Emiliano Blangero.

Blangero, nato ad Alba il 9 ottobre 2000, è un pianista e compositore. All'età di 5 anni ha scritto la sua prima composizione e da allora non ha mai smesso di scrivere nuova musica. Durante il concerto presenterà il suo l’ultimo album dal titolo “Moments”, un viaggio nei ricordi, concerto per pianoforte solo.

Per assistere al concerto sarà necessario prenotarsi sul sito della Fondazione E. di Mirafiore al link (https://www.fondazionemirafiore.it/evento/alba-insieme-per-lucraina/), versando una donazione minima di 10 euro, che il comitato Razom devolverà interamente al comune di Bucha per la ricostruzione dell’asilo nido. Nel corso della serata interverrà la responsabile dell'ufficio relazioni internazionali della città di Bucha Alina Saraniuk.

Intanto, oltre al concerto, il progetto di cooperazione internazionale del comitato Razom continua ad andare avanti con la raccolta fondi. Di questi giorni la notizia che il video promozionale che riguarda l’attività del comitato verrà proiettato come anteprima dei film in cartello al cinema di Alba per tutto il mese di maggio. Inoltre sono stati ricevuti da poco i fondi raccolti dall’Istituto Comprensivo Rodari e a breve arriveranno quelli raccolti dal Liceo Scientifico Cocito, entrambi di Alba.

L’obiettivo rimane quello di arrivare a quota 31.413 euro, ovvero un euro per ogni abitante albese.