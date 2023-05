A Saluzzo arriva il treno storico, il sindaco: "Meritiamo il ritorne del servizio ferroviario"

Il treno, anche se solo per un giorno.



Domenica 14 maggio alla stazione di Saluzzo, nell’ambito della “Giornata nazionale delle ferrovie delle meraviglie 2023”, transiterà il «Treno della rinascita delle ferrovie piemontesi» organizzato dalla «FondazioneFs», con la partecipazione di numerose associazioni ambientaliste e non solo.

Il convoglio storico arriverà allo scalo saluzzese alle 9,32 e ripartirà 15 minuti dopo, alle 9,47.

La corsa prenderà avvio da Cuneo per raggiungere Porta nuova a Torino passando anche per Busca, Savigliano, Cavallermaggiore, Alba, Castagnole delle Lanze, Asti e Chivasso, cioè attraversando 4 linee sospese da tempo al servizio viaggiatori, ma considerate di grande valenza strategica dalle Amministrazioni locali, dal mondo imprenditoriale e da associazioni del settore come il «Ferroclub cuneese».

Il treno sarà formato da una locomotiva diesel e carrozze "100 porte" degli Anni trenta del ‘900. L’organizzazione rende noto che i posti a bordo sono esauriti, ma è ovviamente possibile andare sui binari a vedere l’arrivo e la partenza.

“Saluzzo e le Terre del Monviso – dice il sindaco Mauro Calderoni - meritano il servizio ferroviario che ci colleghi al resto della rete ed all’area metropolitana. Ne abbiamo diritto per le tasse che versiamo a Torino e Roma. Non siamo solo pecore da tosare”.

Per approfondimenti

https://www.fondazionefs.it/content/fondazionefs/it/treni-storici/2023/5/14/il-treno-delle- meraviglie.html