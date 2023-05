Tra letteratura e informatica: incontro con lo scrittore al Liceo Giolitti Gandino di Bra

Giovedì 4 maggio un nutrito gruppo di studenti del Liceo Giolitti-Gandino ha avuto l’occasione di incontrare, pur online per motivi logistici, Salvatore Sanfilippo, rinomato informatico creatore di software di ampio utilizzo come Redis, nonché autore del racconto distopico "Wohpe" (Laurana editore, 2022).

L’incontro si è svolto a conclusione di un progetto di lettura ad alta voce curato dalle professoresse Scagliotti e Bori, che, dopo aver trattato l’anno scorso nelle medesima sede un romanzo young adult di A.Q. Ferrari, "Chiedi ai sogni di fare rumore", hanno deciso di proporre quest’anno un racconto fantascientifico di estrema attualità.

La vicenda narra infatti di un futuro distopico in cui gli irreversibili danni ambientali provocati dall’uomo richiedono l’aiuto di un’intelligenza artificiale forte, con tutti gli interrogativi tecnici ed etici che ne derivano.

L’incontro ha permesso ai ragazzi presenti, studenti dalla prima alla quinta, di affrontare argomenti coinvolgenti quali le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale come chatGPT, il rapporto scrittura di software/scrittura narrativa, l’importanza della capacità comunicativa anche in un settore tecnico come quello informatico.

E’ stata sicuramente un’occasione preziosa, sia per incontrare un personaggio appartenente ad un mondo lavorativo che alcuni studenti potrebbero vagliare tra le proprie opportunità professionali sia, soprattutto, per rendersi conto che l’interdisciplinarietà è fondamentale per un percorso formativo a tutto tondo.