I docenti, i non docenti e gli studenti del Centro Provinciale Istruzione per gli adulti di Mondovì, invitano a visitare la loro sede di vicolo a Piazza n. 4, a Mondovì Breo, in occasione dell’OPEN DAY il giorno 20 maggio.

In questa occasione saranno presentate le attività della scuola e sarà possibile porre delle domande a docenti e studenti.

L’evento si svolgerà dalle ore 9:30 alle 12:30.