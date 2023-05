Calcio: Scuola Portieri Cap Saluzzo, in arrivo un'altra estate ricca di iniziative

Sara' come sempre un'estate ricca di eventi per la Scuola Portieri Cap Saluzzo, anche grazie ai suoi storici partner quali la catena di negozi di articoli sportivi "il Podio Sport", i marchi di prodotti per portieri "G6-GisixSportItalia", di occhiali per lo sport "Kajak" e di calze per lo sport "SwitchPlay".

I Camp estivi si estenderanno infatti su ben 7 settimane, nelle localita' di: Saluzzo (tutte le settimane dal 12 giugno al 28 luglio), Chianciano Terme (dal 16 al 18 giugno), Cuneo (dal 26 al 30 giugno) e Sant'Albano Stura (dal 3 al 7 luglio e dal 17 al 21 luglio).

Proseguiranno anche gli allenamenti personalizzati "Metodo C.a.p.", aperti a portieri/e di ogni eta' e societa', presso il Centro Sportivo "Futsal Arena" di Saluzzo; la disponibilita' di orario verra' ampliata e verra' riattivata la possibilita' di scelta tra allenamento individuale, in coppia o in terna.

Tutte le attivita' saranno dirette dal Responsabile Tecnico Enrico Vaudagna, ex portiere (Primavera Juventus Fc e Serie D), unico allenatore portieri in Provincia di Cuneo abilitato fino alla Serie A.

Per quanto riguarda i Camp di Saluzzo, anche quest'anno saranno accettati, come forma di pagamento, i voucher comunali per centri estivi otorgati dal Comune di Saluzzo.

Informazioni ai numeri 3667262084 e 3475126903.