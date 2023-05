Corsa in montagna, a Cortenova sono in palio i tricolori giovanili: atleti cuneesi tra i protagonisti annunciati

Domenica 14 maggio nuovo appuntamento tricolore per la Corsa in Montagna. A Cortenova (CO) sono infatti in programma i Campionati Italiani Individuali e di Società Allievi e Cadetti.

Il Piemonte nutre grandi aspettative dalla prova ALLIEVI (4,5km), dove saranno al via Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani), che lo scorso anno con la maglia azzurra conquistò il bronzo a Saluzzo nell’International U18 World Mountain Running Cup, e Simone Abbatecola (Sport Project VCO) che nel 2022 si laureò campione italiano cadetti di corsa in montagna, e campione italiano di staffetta insieme al compagno di club Pietro Ruga, anche lui atteso al via.

Saranno in gara, nella stessa categoria anche i portacolori della Pod. Valle Varaita (in gara per la classifica di società) Stefano Bagnus, Stefano Gianinetti, Daniele Mattio. Attesi al via anche Marco Santini (Atl. Alessandria), Stefano Perardi (Battaglio CUS Torino), Jacopo Pelissero e Matteo Montanari (Atl. Susa Adriano Aschieris), Pietro Bertone (Atl. Pinerolo), Leonardo Scaglia (GSA Genzianella).

Nella prova ALLIEVE (3,5km) riflettori su Alessia Pozzi (GSA Genzianella), maglia azzurra lo scorso anno a Saluzzo; con lei in gara la compagnia di club Gaia Calcini; Silvia Signini (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari); Giulia Gattino (Sisport); Alice Gastaldi (Atl. Roata Chiusani); Ester Mattio (Pod. Valle Varaita). L’Atl. Pinerolo punta anche alla classifica di società schierando: Alice Bergo, Francesca Girardi, Matilde Grangetto.

Tanti i piemontesi in gara anche nella prova CADETTI (3,5km). Punta alla classifica di società Atl.Susa Adriano Aschieris che schiera al via tre atleti: Pietro Strazzacappa, Loris Lattuca e Paolo Granzino.

Ma in gara ci saranno anche: Elian Pons (GS Pomaretto 80), Matteo Baffoni e Niccolò Salustri (Atl. Ivrea), Alessandro Barbato (Atl. Pinerolo), Gabriele Gattino (Sisport), Luca e Matteo Rollone (GSD Genzianella), Luca Galleri (Atl. Ossolana Vigezzo), Tommaso Bonino (Bugella Sport), Leonardo Zanoli (ASD Caddese), Matteo Apollonio (ASD GAO Oleggio), Lorenzo Mossetti (Atl. I Due Soli), Matteo Bagnus, vincitore della prima prova del campionato regionale giovanile a Melle, e Artilios Huba (Pod. Valle Varaita).Nella prova cadette (2,25km) in gara il podio di Melle: Chanthuek Savoldelli (Atl. Ossolana Vigezzo), Giulia Bertolo (GS Pomaretto 80) e Matilde Bellosta (ASD Circuito Running).

Da seguire anche le portacolori della Pod. Valle Varaita Lucrezia Baudracco e Cecilia Margaria; Crystal Medina e Carlotta Grassi (Atl. I Due Soli); Melania Poli ed Elizabeth Pia (Atl. Susa Adriano Aschieris); Alice Rosa Brusin e Matilde Farinetti (Atl. Pinerolo); Aurora Bertetto e Iris Galetto (GS Pomaretto 80); Teresa Bianchetti (GSD Genzianella); Giada Cappini (Atl. Ossolana Vigezzo); le portacolori dell’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari Irene Cappio, Corinne Aurora Duoccio, Giorgia Fois, Sara Goldin.