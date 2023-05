Racconigi Cycling Team al via nel "Trofeo Madonna di Campagna"

Primo impegno stagionale con i ‘colleghi’ maschi per le talentuose ragazze del Racconigi Cycling Team. Vista la totale assenza in calendario di competizioni riservate alle categorie donne elite, open e junior, infatti, le atlete del team manager Claudio Vassallo pedaleranno nella nuova edizione del “Trofeo Madonna di Campagna”, manifestazione riservata agli allievi in programma sulle strade piemontesi di Givoletto, in provincia di Torino.

60 i chilometri totali di gara, spalmati lungo le strade di un circuito cittadino, lungo poco meno di 10000 metri, da ripetere per 6 volte. Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 in via Pertini, presso il “Bar Astemi”, dove la competizione scatterà ufficialmente due ore più tardi.

I colori della formazione presieduta da Silvio Traversa saranno difesi dalle junior Irene Cagnazzo, reduce dalla trasferta in maglia azzurra al “Tour du Gévaudan Occitaine Femmes U.C.I. Nations’ Cup Junior Women 2023”, Arianna Giordani, medaglia d’argento domenica scorsa alla “Coppa Ristorante Cibus” di Bolzano, Giorgia Porro, Asia Rabbia, terza classificata sulle strade toscane di San Miniato (PI), ed Alessia Sgrisleri, e dalle under al primo anno di categoria Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, salita sul podio a “Pasqualando” e grande protagonista nella recente trasferta di Maser (TV).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO MADONNA DI CAMPAGNA” A GIVOLETTO (TO):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce