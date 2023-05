Al Caffè Letterario si legge “Vicissitudini di un Carabiniere Reale” di Renato Quaglia

Altro che legge Fornero e quota 100: il Carabiniere “Reale” Renato Quaglia ormai è a quota… 105.

Una storia lunga oltre un secolo, vissuta in prima persona e da lui raccontata nel libro “Vicissitudini di un Carabiniere Reale”, andato in stampa nell’aprile 2019. Dentro ci sono i ricordi che continua a mettere nero su bianco ancora oggi, grazie ad una macchina da scrivere su cui lavora ogni giorno dopo la quotidiana passeggiata.

Originario di Piancerreto (Cerrina Monferrato), in provincia di Alessandria, Renato Quaglia si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri a 19 anni, svolgendo servizio al Palazzo Reale di Torino, a Padova e in Alto Adige. Inviato sul fronte greco-albanese durante la Seconda Guerra Mondiale, venne fatto prigioniero dalla Wehrmacht e rinchiuso nel lager tedesco di Strauberg in Brandeburgo.