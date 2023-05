Cuneo: nel salone d'onore 'Arpademia' si racconta suonando

Continuano con successo gli appuntamenti dedicati all’Arpa nella seconda edizione “Arpademia for Cuneo”.



Dopo gli eventi nella sede dell’Istituto Climatico di Robilante ora Arpademia sarà presente nella giornata del 23 maggio nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo alle ore 17, dove si racconterà attraverso il suono dell’Arpa nella prima parte e un riconoscimento sul percorso Musicale ad una serie di persone che si sono distinti in ambito musicale nel proprio percorso di vita. L’Università Popolare dell’Alto Monferrato col Progetto Arpademia vuole valorizzare non solo le eccellenze ma includere coloro che si impegnano e attraverso la Musica valorizzano il proprio percorso di vita.



La Musica è importantissima e va divulgata e sostenuta; l’intesa di intenti col Comune di Cuneo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha permesso all’Università Popolare di esprimersi e raggiungere importanti obiettivi.



I concerti sono inclusione, cultura e relazione sociale; con questi principi il progetto Arpademia continuerà il proprio percorso anche all’interno di luoghi dove la Musica e le Vibrazioni dell’Arpa saranno un piacevole momento di condivisione.