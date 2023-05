La piaschese Volley in Progress trionfa nel campionato Open Femminile CSI

Vittoria del campionato Open Femminile CSI da parte della compagine piaschese Volley in Progress, e il terzo posto dell'altra squadra femminile, sempre di Piasco, "Volley Piaschese.

Al termine di un campionato molto combattuto, che ha visto le due squadre costantemente ai piani alti della classifica, la vittoria arride in tre set alle ragazze del Volley in Progress, che si è presentata quest'anno rinnovata, ad esclusione del quartetto di partenza, ormai storico, formato dalla palleggiatrice Lisa Gosmaro, dal secondo palleggio Ilaria Pignatta, dalle attaccanti Anna Filip e Samantha Viva (allenatrice del gruppo). I nuovi acquisti provengono dal Brossasco, con Fabrizia Palmero come schiacciatrice, e i due centrali, Debora Dalmasso e Laura Marzanati. A queste bisogna aggiungere il trio cuneese di indubbia esperienza, con l'opposto Eva Viano, Erika Bosco (libero) e Enrica Castellino (attaccante). A completare il roster le giovani Veronica Fino, centrale e Lorenza Isaia (secondo libero).

Dopo aver tenuto la testa della classifica per gran parte del campionato, superati in testa dal Cervasca e dall'altro Piasco al termine del girono di ritorno, le Vip hanno ristabilito gli equilibri nella partita valevole per il passaggio alla finale, vincendo 3-0 lo scontro contro l'altra squadra piaschese (vincitrice della finale nello scorso anno) ed assicurandosi, nell'ultima partita, già con un solo set il passaggio. Nell'altra semifinale a sorpresa il Caraglio ha sconfitto di misura l'accreditata squadra del Cervasca, cedendo poi nella finale contro il Volley in Progress per 3-0.

Entrambe le compagini parteciperanno ai quarti di finale contro le squadre dell'albese e poi, passando il turno, contro squadre di Verbania e Novara. La finale regionale è prevista invece a Novara per il 25 giugno.

Lo storico gruppo delle Volley in Progress, con Viva, Gosmaro, Filip e Pignatta ha anche ottenuto il podio nella Mista, classificandosi terzo. Un campionato da incorniciare quindi per la Polisportiva piaschese che ha piazzato ben tre squadre sul podio e ha anche ottenuto con i giovanissimi successi importanti, che fanno ben sperare per il futuro.