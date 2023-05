Play-off Volley B1/F: 15 squadre per 5 posti! Ecco quali formazioni potrebbero diventare avversarie del Mondovì nella prossima stagione di A2

La serie B1 di Volley Femminile ha chiuso la fase di regular season e da questo sabato vedrà in campo le formazioni che hanno chiuso al 2° e 3° posto dei rispettivi gironi, negli impegni validi per le semifinali Play-off. In questo primo turno sono previste gare di andata e ritorno, con return-match in casa della squadra che ha chiuso la stagione al 2° posto.

In caso di parità nelle due gare, sarà disputato un “Golden-set”. Le 5 vincitrici delle semifinali, affronteranno in finale le squadre che hanno vinto i gironi di regular season: Castelfranco di Sotto (Pisa), Costa Volpino (Bergamo), Altafratte (Bergamo), Bologna e Melendugno (Lecce). Le formazioni che vinceranno quest’ultimo confronto, al meglio delle 3 gare, si guadagnerà la promozione in serie A2.

Da ricordare che l’eventuale terza gara sarà disputata sul campo della squadra che ha vinto il girone di regular season. Due le piemontesi in campo: il Volley Parella dell'ex pumina Aurora Camperi e il Volpiano, classificatesi rispettivamente al 2° e 3° posto nel girone A. In tutto, dunque, saranno 5 le formazioni che potranno conquistare il biglietto per l’A2 e raggiungere così la Lpm Bam Mondovì nella seconda serie Nazionale. Ecco il quadro riassuntivo delle sfide Play-off:

ABBINAMENTI PLAY OFF B1 FEMMINILE