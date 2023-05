Cuneo, perché sono stati tolti tre alberi nello spazio verde tra via Cavallo e via Ferrero?

Riceviamo e pubblichiamo:

Mi auguro che questo abbattimento non sia stato eseguito per l’inserimento di una statua o oggetto similare, sicuramente meno “utile” per i motivi sopra esposti. Purtroppo diverse piante erano già state eliminate la costruzione della scuola materna indispensabile per la sostituzione di quella sita in via Santo Stefano da Cuneo chiusa a causa dell’amianto per cui vi chiedo conferma che non dovremo subire ulteriori abbattimenti.

A questo proposito vorrei segnalare l'esempio della città di Savigliano, dove il sindaco è andato oltre all’impianto di alberi autoctoni al posto di quelli abbattuti, facendo seminare le aree non coltivate con fiori per le api.