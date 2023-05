A Cherasco visita guidata tattile alla mostra “Arte tra le mani per tutti”

A Cherasco il mese di maggio arricchisce la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante dalle Confraternite ad oggi” con un ricco calendario di iniziative dedicati a bambini e ragazzi, appassionati d’arte e turisti. Gli eventi sono promossi dall’Associazione Cherasco Cultura, dal Museo Diocesano e sono realizzati dall’Associazione Colline e Culture col contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

La mostra, curata da Enrica Asselle e Diego Lanzardo, è allestita al piano nobile di Palazzo Salmatoris e nasce per iniziativa dell’Associazione Cherasco Cultura e della Fondazione Museo Diocesano di Alba. Il percorso racconta sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco e offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni che hanno caratterizzato la storia sociale cittadina.

Visita guidata accessibile e inclusiva

Sabato 20 maggio 2023 la visita guidata “Arte tra le mani per tutti” offrirà una speciale opportunità di visita della mostra tramite l’esperienza del tatto. Grazie all’uso di speciali disegni in rilievo, i partecipanti avranno modo di vivere l’esperienza della sensorialità, in particolare del tatto, per entrare in contatto diretto con l’arte, mentre altre opere scultoree potranno essere lette ed esplorate direttamente con le mani. Questo speciale percorso accessibile per tutti è frutto di una riflessione sulla mostra attraverso l’esperienza visiva e tattile. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una più ampia progettualità che l’Associazione Cherasco Cultura ed il Comune di Cherasco stanno avviando in merito alla resa accessibile del patrimonio culturale cittadino. L’occasione della visita sarà anche il momento per presentare l’album tattile relativo alla mostra i cui materiali accessibili saranno disponibili anche oltre l’evento espositivo sul sito di Cherasco Cultura e scaricabili gratuitamente. La visita alla mostra sarà realizzata congiuntamente dai curatori e dall’Associazione Tactile Vision Onlus in collaborazione con l’Unione Ciechi e Ipovedenti.

La visita sarà condotta da una storica dell’arte e guida turistica. Il ritrovo è a Palazzo Salmatoris alle ore 15.15, inizio ore 15.30 per una durata di circa 1 ora e mezza. L’attività è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione.

La mostra presso Palazzo Salmatoris sarà visitabile sia sabato che domenica ore 9.30-12.30 e 15-19 (domenica ore 16.30 visita guidata).

Tutte le attività sono gratuite, ma soggette a prenotazione per numero limitato di posti. Per iscrizioni: associazionecollineculture@gmail.com – 339.1014635