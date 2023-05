A Narzole si presenta il progetto "In&Out" per favorire l'inclusione attraverso lo sport

Domenica 14 maggio a Narzole l’evento Sport e Salute in Piazza, promosso dalla Onlus “Camminando con Michela” sarà l’occasione in cui l’Istituto Comprensivo “S. Taricco” di Cherasco presenterà alla comunità il Progetto IN&OUT, finalizzato all’inclusione autentica di alunni e ragazzi con disabilità e realizzato grazie al supporto e al finanziamento della Fondazione CRT - Agenda della Disabilità.

A partire dalle ore 14, bambini e ragazzi con disabilità motoria (ma anche persone a mobilità ridotta, giovani, adulti o anziani) potranno provare la nuova Joëlette, una carrozzina da fuori strada mono-ruota per la pratica dell’escursionismo, del trekking e della corsa su ogni tipo di terreno di ogni bambino o adulto, anche se totalmente dipendente, con l’aiuto di almeno due accompagnatori.

Se in passato ai fini dell’inclusione si sono dovute escludere mete naturalistiche, con questo strumento davvero unico la partecipazione e l’esperienza della natura di alunni e ragazzi con disabilità sarà assicurata! Con ed insieme ai loro Pari. Non solo… la nuova Joëlette sarà a disposizione di tutta la comunità (su prenotazione), diventando anche strumento di promozione del turismo accessibile sul territorio. Il nostro prossimo obiettivo (Istituto Comprensivo, con i comuni partner di Narzole e Cherasco) è quello di abbattere anche l’ultima barriera, la FATICA per gli accompagnatori, dotando la Joëlette di Kit di propulsione elettrica, per la pratica senza sforzo dell’escursione, del trekking o della corsa.

Vi aspettiamo quindi a provare la Joëlette nel prato-cortile c/o la sede delle scuole medie di Narzole (Piazza Giovanni XXIII) domenica 14 Maggio. La prima vera “uscita sul campo”, ovvero nei boschi, è prevista in occasione di "Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente" evento promosso dai Comuni di Cherasco e di Narzole, sabato 27 maggio.