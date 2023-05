Anche l'albese all'Assemblea nazionale della Federazione Italiana Venditori su Area Pubblica

Anche l'albese ha partecipato il 7 maggio scorso a Milano, con la consigliera nazionale FIVA e referente mercati albesi, Manuela Songia, all'Assemblea nazionale della Federazione Italiana Venditori su Area Pubblica.

Nel corso dell'incontro, il presidente Fiva-Confcommercio Giacomo Errico ha ricordato l'impegno dell'esecutivo nei confronti della categoria: nell'ambito del Ddl Concorrenza, una norma prevede le gare per le concessioni volute dall'Unione Europea, ma rinnovando le attuali per dodici anni.

Il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, intervenuto all'Assemblea, ha espresso apprezzamento per il valore dell'ambulantato come “calmiere” dell'inflazione – grazie ad un'offerta commerciale alla portata di un pubblico ampio – ed ha chiarito come il governo sia impegnato nell'applicazione delle direttive europee ma senza penalizzare la categoria, alla quale è necessario garantire un futuro sereno.

"Negli ultimi tredici anni, nei quali i nostri operatori hanno lavorato “in proroga” - ha detto Errico – siamo stati sostanzialmente precari, privi di certezze sull'avvenire. Per questo, le imprese hanno smesso di investire e sono andate perdute 30 mila attività".

"Oggi torniamo ad avere fiducia nel futuro – aggiunge Songia - ma chiediamo alle istituzioni di fare in fretta per concretizzare quanto previsto dal ddl. Inoltre, è quantomai necessario prevedere incentivi per il rinnovo del parco veicoli, per dare modo all'ambulantato di aggiornarsi e conformarsi alle esigenze di sostenibilità ambientale".