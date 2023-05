Bra festeggia l’arrivo della Carovana rosa

Giovedì 18 maggio alle 12,30 da piazza Caduti per la Libertà prenderà il via la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Bra-Rivoli. Tuttavia, la festa per il grande evento prenderà già la sera precedente, quando la città della Zizzola celebrerà l’arrivo della Carovana rosa con un momento di festa che prenderà avvio alle 21 in piazza Carlo Alberto. Qui, per l’occasione, sarà allestito un grande palcoscenico sul quale andrà il scena lo show della variopinta carovana al seguito del Giro. L’accesso all’area è libero.

Per permettere lo svolgimento della festa verrà disposto il divieto di transito e di sosta su tutta piazza Carlo Alberto a partire dalle 18 di mercoledì 17 maggio e fino dopo alla partenza della corsa.

Tutte le informazioni sul Giro d’Italia 2023 sul sito ufficiale www.giroditalia.it, su www.turismoinbra.it e su www.visitlmr.it.