Busca, pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori per il nuovo nido

L’Ufficio tecnico comunale ha pubblicato il bando, in scadenza il 29 maggio prossimo, dell’ampliamento dell’asilo nido comunale, i cui lavori devono essere aggiudicati entro il 31 maggio per usufruire del finanziamento di 490.000 euro dell’Unione Europea, Next Generation Eu Pnrr.



Il micronido comunale Pachidù, situato in via Pes di Villamarina, nel villaggio dell’infanzia, adiacente alle scuole materne statale e paritaria e gestito dalla sua nascita nel 2010 della cooperativa “Insieme a voi”, raddoppierà la sua capacità di accoglienza da 24 a 48 posti.

"Si tratta - dice il sindaco, Marco Gallo - di un ennesimo importante investimento per la nostra città. L’ottimo lavoro svolto ancora una volta dall’ufficio tecnico comunale premia la volontà politica della nostra amministrazione di programmare a medio-lungo termine, confermando la nostra capacità di reperire risorse al momento opportuno. Busca si conferma sempre più città a misura di bambino. In particolare proprio la presenza di asili nido è determinante per rendere attrattivo un comune che vuole crescere e accogliere le giovani famiglie, in un Paese dove la necessità assoluta è quella di incentivare le nascite”.



Il progetto, redatto per la parte esecutiva dallo Studio Archistart di Lecce, prevede l’ampliamento su un’area d’intervento di 732 mq adiacente all’attuale struttura, sul confine sud dell’edificio, ossia sul lato che confina con la scuola dell’infanzia Don Becchis. Il progetto prevede l’utilizzo di un sistema di tipo prefabbricato, con livelli alti di affidabilità, manutenibilità, flessibilità e modularità, per una spesa totalmente coperti dal finanziamento statale.

La nuova parte, collegata a quella esistente, sarà composta da due soggiorni, uno per divezzi e uno per lattanti; inoltre sia le aree di riposo, sia quelle dei servizi igienici saranno doppi, per divezzi e per lattanti.