Cercasi 1 disegnatore progettista in ambito plastico e/o meccanico

Giordano Holding, gruppo di aziende specializzate nella produzione di attrezzature professionali in plastica per la zootecnia e il retail è attualmente alla ricerca di 1 Disegnatore progettista in ambito plastico e/o meccanico per le diverse aziende del gruppo.



Posizione

La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio tecnico, si occuperà di:

progettazione e sviluppo prodotti in plastica per la Giordano Holding;

collaborazione con il reparto officina per eventuali modifiche su modifiche e/o stampi esistenti;

emissione della documentazione tecnica.



Requisiti

La risorsa ideale presenta le seguenti caratteristiche:

diploma perito tecnico o laurea ingegneria;

2-3 anni di esperienza nel disegno tecnico e nella progettazione 3D;

esperienza nella progettazione con SolidWorks;

buona conoscenza lingua inglese a livello tecnico;

disponibilità a trasferte in Italia e all'estero.



Altre informazioni

Inserimento diretto in azienda con ottime opportunità di crescita professionali.

Settore specifico in forte espansione.

Livello contrattuale e retributivo commisurato all'esperienza.



Inviare la propria candidatura a fabio@poultryplast.com