Ceva, il sindaco sulle dichiarazioni dell'opposizione: "Non c'è democrazia senza sincerità"

Riceviamo e pubblichiamo: Quando un’opposizione a seguito di un Consiglio Comunale nella persona del proprio capogruppo, rilascia dichiarazioni completamente estranee alla realtà ed al contesto consigliare, ma mirate esclusivamente e pretestuosamente a screditare l’amministrazione, i casi sono due. O non si hanno argomenti per sostenere un dibattito costruttivo e l’abbandono dell’aula per gran parte dei punti all’odg lo dimostra, oppure, e se mai ancor peggio, non si rispetta il mandato dei cittadini per seguire, vigilare e confrontarsi sull’attività amministrativa.

Il Consiglio è stato regolarmente convocato e rinviato per un importante convegno in cui si è presentata una preziosa collaborazione con l’associazione del Forte di Bard ed il Comune di Moretta, come ampiamente documentato sui media.

Il rinvio delle interrogazioni è assodato e consolidato quando nel primo consiglio utile viene trattata l’approvazione del bilancio, cosa che ogni amministratore dovrebbe sapere.

La mancanza di programmazione menzionata è un disco rotto senza alcun fondamento e smentito dai fatti. Da rilevare comunque che l’opposizione in quattro anni di mandato non ha mai inoltrato una proposta progettuale ai nostri uffici.

Un’altra fandonia riguarda l’aumento dell’imposizione fiscale. Vorrei tranquillizzare i cittadini e renderli edotti sulla credibilità di certe dichiarazioni. Questa amministrazione non ha mai pensato ed attivato procedure per l’aumento dell’imposizione fiscale né per il 2023 e tantomeno per il 2024. Semmai ci si è spesi esattamente in senso opposto, come ad esempio la riduzione del 30% sul 2023 per le imposte sui dehor.

Con la medesima attendibilità deve essere letta l’affermazione per cui il comune investirebbe 800 mila euro sulla sistemazione del magazzino comunale. Il bilancio 2023 non lo prevede e non vi è traccia di copertura finanziaria in tal senso.