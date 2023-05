Chiocciola di Borgo San Dalmazzo: stagione molto critica a causa della siccità

Un nutrito numero di Associati si sono ritrovati giovedì 20 aprile al Ristorante Ruota Due di Andonno per Assemblea annuale del Consorzio della chiocciola di Borgo e delle sue valli, a cui ha partecipato anche il nuovo Assessore all’elicicoltura del Comune di Borgo Fabio Armando.

La presenza di alcuni giovani elicicoltori che si sono trovati ad affrontare gravi problemi nella scorsa stagione per la lunga siccità, ha permesso un confronto e una discissione su tali criticità. Nonostante questa situazione abbia determinato una elevata mortalità nei loro allevamenti e gravi danni economici, tutti hanno espresso la volontà di continuare l’esperienza facendo tesoro di eventuali errori e sperando in una stagione più propizia.

Il Presidente Guido Giordana facendo un bilancio dell’attività svolta nel corso dell’anno ha espresso soddisfazione per essere nuovamente riusciti a portare avanti tutte le iniziative e i programmi svolti prima della pandemia, anzi incrementando ulteriormente le attività.

In luglio la serata della chiocciola estiva in piazza Falcone e Borsellino con una buona partecipazione e gradimento, primo evento in collaborazione con la nuova Amministrazione del Comune di Borgo. A inizio ottobre “La Festa della chiocciola” attività didattica presso il Parco Grandis con la partecipazione di due scolaresche della scuola secondaria di Borgo.

Fiera Fredda: il Mercato della lumaca ha evidenziato, considerata la scarsa merce presente, una situazione di estrema criticità, non solo dovuta alle condizioni climatiche dell’annata, ma anche alla costante riduzione del prodotto in natura. Erano presenti solo alcuni elicicoltori del Consorzio già in regola con la nuova anagrafe informatizzata, quindi già dotati di specifico codice identificativo.

Questo strumento, va a certificare in modo inequivocabile la provenienza della merce, fornendo maggiori garanzie al consumatore. Anche per la scarsità di prodotto le partite di chiocciole autoctone, certificate con il marchio hanno raggiunto i 40 € al chilogrammo. Sempre nell’ambito della Fiera è’ stato riproposto il concorso fotografico “La chiocciola di Borgo tra natura e arte” con esposizione delle opere nello stand realizzato dal Consorzio all’interno della Bertello, ai vincitori, quasi tutti Borgarini, è stato consegnato un premio in denaro, grazie al contributo concesso dal Comune di Borgo.

Il programma delle serate promozioni si è aperto con la cena nella storica villa Teresa di Borgo San Dalmazzo il 30 novembre, realizzata dal Consorzio in collaborazione con l’Ente Fiera Fredda e con il supporto dei volontari dell’Associazione Amici di Borgonuovo. Il menù prevedeva l’utilizzo delle quattro eccellenze del periodo, con la chiocciola il bue di Carrù, il cappone di Morozzo e il porro di Cervere, serata molto apprezzata dai numerosi commensali. In gennaio il programma è continuato con gli appuntamenti alla Ruota Due di Andonno, al Ristorante “Da Politano, al San Quintino di Busca per concludersi con la ormai storica e sempre molto partecipata serata all’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo.

Il rapporto di collaborazione con l’Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta ha permesso la realizzazione di un progetto di ricerca, finanziato dal Ministero della Salute, che ha comportato 3 campionamenti in 5 allevamenti di nostri Associati. La finalità era quella di rilevare eventuali problematiche sanitarie e di verificare i requisiti del prodotto sotto l’aspetto della sicurezza alimentare, tutti gli esami microbiologici e chimici hanno dato riscontri favorevoli. La collaborazione e il supporto dell’IZS continuerà e si rafforzerà anche grazie alla recente creazione del Centro di Referenza Regionale per l’elicicoltura nella Sezione di Cuneo.

A breve s'inizierà a lavorare per le nuove iniziative. La prima in programma sarà “La sagra della chiocciola estiva” che sarà realizzata in collaborazione con l’Ente Fiera Fredda nell’ambito degli eventi dei venerdì di luglio.