Confesercenti organizza tre webinar gratuiti per gli operatori di turismo, commercio e servizi

L’opportunità della quale parla il direttore generale di Confesercenti Cuneo, Nadia dal Bono , è data dal Coordinamenti Nazionali Impresa Donna e Giovani Imprenditori di Confesercenti, che ha organizzato - in collaborazione con EMILIO ZUCCA Web Strategies -, tre webinar dalla durata di circa un’ora ciascuno, rivolti alle PMI in area commercio, servizi e turismo.

“Questi tre incontri online - sottolinea il direttore dal Bono - si pongono l’obiettivo di incrementare nei partecipanti il livello di consapevolezza sui principali temi legati al marketing e comunicazione digitali. Sebbene tre ore di webinar non possano aspirare a veicolare approfondimenti verticali sui temi trattati, possono sicuramente dare ai fruitori alcuni strumenti di base utili per costruire un percorso verso la maturità digitale dell’impresa e a valutare opportunamente gli step necessari e gli investimenti richiesti per il raggiungimento di obiettivi prefissati inerenti alla crescita aziendale”.