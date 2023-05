Demonte: tutto pronto per l'apertura del baby parking 'La Nià'

Il 5 giugno aprirà, per iniziativa dell’Unione Montana e del Comune di Demonte, nei locali di Via Carlo Perrier n. 18, un baby parking denominato “La nià” (ossia la nidiata), autorizzato ad accogliere fino a 15 bambini. Alcune famiglie della Media-Alta Valle Stura avevano richiesto, nei mesi scorsi, agli Amministratori locali di attivare una struttura (o asilo nido o baby parking) per i bambini piccoli 0/3 anni in modo da poter accedere ad un servizio pubblico che consentisse loro di meglio conciliare i tempi della famiglia con i tempi del lavoro.



La richiesta si fondava sul fatto che attualmente in media ed alta Valle non esistono strutture per bambini piccoli, a causa del limitato numero dei potenziali fruitori.

“Abbiamo ritenuto importante offrire un servizio alla popolazione della Media Alta valle, pur trattandosi di un’attività a fallimento di mercato, in modo da incentivare le giovani famiglie a restare in valle o -eventualmente - a trasferirsi sul territorio della Valle Stura” dichiara il Presidente, Loris Emanuel.



“Con questo servizio intendiamo consentire ai giovani genitori di dedicarsi alle attività lavorative senza preoccupazioni per i figli che vengono affidati a personale qualificato” precisa il Sindaco di Demonte Adriano Bernardi.



L’Unione Montana, unitamente al Comune di Demonte, si è attivata per acquisire le autorizzazioni necessarie per il funzionamento e per individuare una cooperativa che svolgerà il servizio di accoglienza e di assistenza ai bambini. Al momento l’iniziativa è a carattere sperimentale, verrà attivata sino al 31 dicembre 2023 per poter poi valutare, in base alle presenze, l’effettiva necessità del servizio e la conseguente opportunità di proseguire nella gestione.



Vengono applicate le stesse tariffe della precedente gestione; le iscrizioni ed i pagamenti avverranno on line sulla stessa piattaforma utilizzata dall’Unione Montana per la gestione dei servizi scolastici. L’inaugurazione è prevista per giovedì 1° giugno.