È tempo di Adunata degli Alpini! Quante penne nere a Udine dalla Granda [FOTO]

È tempo di 94ª Adunata Nazionale degli Alpini a Udine.

L'evento terrà banco fino a domenica 14 maggio, giorno della tradizionale sfilata. Il via ufficiale questa mattina, venerdì 12 maggio, con l'alzabandiera in piazzale della Libertà.

Difficile prevedere quanti alpini cuneesi saranno a Udine.

Targatocn e Lavocedialba vogliono festeggiare con le penne nere questo evento. Alpini della Granda! Mandateci le vostre foto della 94ª Adunata Nazionale all'indirizzo mail direttore@targatocn.it. Gli scatti più belli saranno pubblicati sul nostro giornale.

La 94ª Adunata Nazionale di Udine ha preso ufficialmente il via oggi, venerdì 12, con l'Alzabandiera alle 9 del mattino nella centralissima Piazza Libertà, alla presenza delle autorità e di tantissime penne nere già arrivate a Udine; seguirà la deposizione delle corone d'alloro al Tempio Ossario ed al Monumento ai Caduti della "Julia" in Piazzale XXVI Luglio, al termine delle quali si svolgerà al Parco Moretti l'inaugurazione della Cittadella degli Alpini: da alcuni anni in occasione dell'Adunata Nazionale, ANA ed Esercito allestiscono questa che è una vera vetrina espositiva- interattiva dei moderni mezzi ed equipaggiamenti in dotazione sia alla Protezione Civile dell'ANA, sia alla Truppe Alpine dell'Esercito, chiamate oggi ad operare in contesti non solo montani, caratterizzati da una spiccata componente tecnologica che richiede loro una sempre maggiore specializzazione e competenza.



Particolare risalto viene dato alla capacità di mobilità e soccorso in montagna, in condizioni climatiche estreme e artiche, con ostacoli a forte verticalità. In serata, in Piazza delle Libertà l'arrivo delle Bandiere di guerra dell'8° Reggimento Alpini, del 14° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini, del 3° Artiglieria e dello stendardo del Reggimento Piemonte Cavalleria 2°, che domenica apriranno la grande sfilata degli alpini al Municipio di Udine ed i saluti del Sindaco Alberto Felice De Toni, che concluderanno la prima giornata della 94a Adunata Nazionale degli Alpini di Udine.