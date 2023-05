Il Rotary Club Alba ricorda il dottor Giacomo Pisani, specialista del piede

Martedì 9 maggio 2023, presso il ristorante "Le betulle" di Santa Vittoria d'Alba, si è svolta la conviviale per soci e ospiti del Rotary Club Alba in ricordo del medico Giacomo Pisani, importante chirurgo del piede.

Il dott. Pisani è stato socio del Rotary Club Alba e Presidente nell’anno 1976-77. Alla presentazione sono intervenuti membri dell’Associazione Ex allievi professor Pisani, in particolare le dottoresse Margherita Germano e Paola De Petro, e il giornalista Carlo Cerrato che ha curato la pubblicazione dei due ultimi libri del dottor Pisani: il primo, “Ciak Story” è un racconto interattivo basato sulla musica “Dal nuovo mondo” di Antonin Dvorak, Sinfonia n. 9 op.95 in mi minore”; il secondo “Al salotto del San Domenico”, è un libro di memorie che ripercorre la vita di Alba del dopoguerra. Presenti anche Daniela Virgilio, titolare dell’agenzia Stile Divino Italy di Verduno, che ospita la sede dell’associazione Ex Alumni Giacomo Pisani, il nostro socio Aldo Sartore, Mario Prino, sindaco di Piobesi d’Alba, e Valerio Panizza del Consiglio Direttivo di Biblia. La presentazione è stata anche l’occasione per ricordare l’illustre medico, che ha rivoluzionato la chirurgia del piede, il cui lascito viene portato avanti dall’Associazione Ex allievi Giacomo Pisani attraverso la periodica organizzazione di convegni nazionali e internazionali.

Tali eventi si caratterizzano per essere gratuiti e assolutamente privi di sovvenzioni e sponsorizzazioni da parte di case farmaceutiche o aziende di protesi, così da rimanere totalmente indipendenti. Per questo il Rotary Club Alba ha contribuito alla borsa di studio per uno studente partecipante di Firenze, oltre che per onorare il ricordo del nostro socio.

La serata è stata molto interessante e ha permesso di ricordare una grande personalità albese, nonché un amico e un socio rotariano.