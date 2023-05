La Cassa Edile di Cuneo festeggia il 60° compleanno con il grande evento “Una storia al futuro”

Sabato 13 maggio 2023 a partire dalle ore 9,30, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (Via Santa Maria, 10), la Cassa Edile della provincia di Cuneo presenta “1963-2023. Una storia al futuro.

Il domani della Cassa Edile tra welfare e legalità”. L’evento, promosso per i 60 anni della Cassa Edile di Cuneo, prevede una tavola rotonda di cui saranno protagonisti i vertici nazionali delle parti costituenti l’ente paritetico bilaterale, a cui seguirà la tradizionale consegna dei Premi di Fedeltà 2023. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Città di Cuneo in collaborazione con Ance Cuneo, Confartigianato Imprese Cuneo, Feneal Uil Cuneo, Filca Cisl Cuneo e Fillea Cgil Cuneo. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0171/615350 o scrivere una mail all’indirizzo eventi@cassaedilecuneo.org.

Il programma della giornata prevede la registrazione dei partecipanti alle ore 9,30, i saluti della autorità alle 10 e la relazione del presidente della Cassa Edile di Cuneo Luca Barberis alle 10,30. Alle 10,45 prenderà il via la tavola rotonda sul tema “Una storia al futuro.

Il domani della Cassa Edile tra welfare e legalità”, che vedrà la partecipazione di Dario Firsech (presidente CNCE – Commissione Nazionale paritetica Casse Edili), Stefano Crestini (presidente Anaepa Confartigianato Edilizia), Cristina Raghitta (segretaria nazionale Filca Cisl), Antonio di Franco (segretario nazionale Fillea Cgil), Francesco Sannino (segretario nazionale relazioni sindacali Feneal Uil) e Elena Lovera (presidente nazionale Formedil). Le conclusioni del confronto, che sarà moderato dal giornalista di Autorivari Fabrizio Pepino, saranno a cura di Vincenzo Battaglia (vicepresidente Cassa Edile Cuneo) e Giuseppe Trossarello (presidente categoria Edilizia Confartigianato Imprese Cuneo).

Verso mezzogiorno avrà inizio la consegna dei Premi di Fedeltà per 25 e 30 anni di attività nel settore edile, a cui farà seguito un buffet nel chiostro con possibilità per gli invitati di una visita gratuita al Museo Civico di Cuneo tra le 13 e le 14, offerta dalla direzione del museo per promuovere questo sito di particolare interesse storico culturale e territoriale.

“Quest’anno, in occasione del nostro 60° compleanno, abbiamo voluto affiancare la consueta cerimonia di consegna dei Premi di Fedeltà agli operai che da 5 e 6 lustri lavorano nelle imprese edili della provincia di Cuneo, un momento di riflessione e confronto sul ruolo che la Cassa Edile ha svolto nella storia – spiegano il presidente della Cassa Edile di Cuneo Luca Barberis, il vicepresidente Vincenzo Battaglia e il presidente della categoria Edilizia Confartigianato Imprese Cuneo Giuseppe Trossarello -. I due fili conduttori del dibattito saranno il welfare e la legalità, terreni su cui la Cassa Edile si è mossa ante litteram anticipando i tempi e rispondendo alle necessità del settore delle costruzioni. Siamo particolarmente onorati che a intervenire sul palco dell’ex Chiesa di San Francesco siano i massimi vertici nazionali del sistema delle Casse Edili, a cominciare dal presidente della CNCE Dario Fischer per arrivare fino alla presidente del Formedil Elena Lovera, saluzzese, già presidente di Ance Cuneo ora alla guida della Scuola Edile. La loro presenza a Cuneo è un riconoscimento ad un territorio che dall’edilizia ha sempre ricevuto molto e che ancora oggi rappresenta il settore di traino dell’economia provinciale”.