L’Anello di Pluf va a Torino: presentazione durante il Salone del Libro

Lunedì 22 maggio alle ore 11.45, nella Sala Arancio del Salone del Libro di Torino, viene presentata l’esperienza dell’Anello di Pluf, il sentiero escursionistico con allestimenti ludico-educativi realizzato dal Comune di Venasca nel corso del 2022 con la collaborazione de La Fabbrica dei Suoni. La presentazione, alla quale prenderanno parte tra gli altri il Sindaco di Venasca Silvano Dovetta e il presidente della cooperativa La Fabbrica dei Suoni Mattia Sismonda, avviene nell’ambito del “Festival delle BIBÒ - Biblioteche dei Boschi”, che promuove il tema della lettura con il rilancio del progetto Biblioteche dei Boschi a cura di Confcooperative Piemonte. La presentazione sarà l’occasione per anticipare che domenica 10 settembre verrà realizzata una grande festa di fine estate rivolta alle famiglie del territorio, con una giornata di visite teatralizzate lungo il sentiero venaschese.

«Sono particolarmente fiero – commenta il Sindaco Dovetta – di portare l’esperienza di quanto abbiamo fatto a Venasca su un palco così importante come quello del Salone del Libro di Torino. Il progetto Pluf!, finanziato dal programma europeo Interreg Alcotra, è stato per la valle Varaita e per tutte le Terres Monviso un passaggio chiave per focalizzare la nostra vocazione ad accogliere un turismo famigliare e scolastico: Venasca ha voluto riprendere da dove il progetto si era concluso per potenziarne le ricadute educative, aumentando la già notevole offerta turistica per famiglie locale, rappresentata dalla Fabbrica dei Suoni. Oggi possiamo dire di poter accogliere i bambini con proposte di grande qualità sia all’aperto che al chiuso, in ogni stagione dell’anno».

L’Anello di Pluf, allestito nell’ambito del più ampio progetto di messa in rete degli itinerari escursionistici di Venasca chiamato Venasca Outdoor, si rivolge a famiglie con bambini, scuole e gruppi estivi, per offrire un’esperienza outdoor attraverso un approccio divertente ed esperienziale in un'ottica “family and kids friendly”. Il suo valore è stato chiaro fin dal primo giorno di apertura al pubblico, nel settembre scorso, quando richiamò in un solo giorno più di trecento persone tra bambini e genitori.

Lungo il percorso, in determinati periodi dell’anno, La Fabbrica dei Suoni realizza attività di animazione e di visite teatralizzate per gruppi organizzati: le prenotazioni finora pervenute alla cooperativa per il periodo che va da aprile a settembre di quest’anno sfiorano già i mille bambini, tutti in età 7-13 anni e provenienti da scuole e centri estivi delle province di Cuneo e di Torino.

L’anello è un percorso circolare di 5km con 150m di dislivello positivo, lungo il quale sono stati realizzati sei punti tappa con tabelloni informativi che propongono attività ludiche e educative; in corrispondenza dell’ultima stazione sono state realizzate inoltre alcune installazioni in legno. Tramite i tabelloni è stato creato un vero e proprio itinerario innovativo e interattivo che, grazie a QR code accessibili tramite device personali, fanno immergere i partecipanti in un mondo nascosto popolato da folletti, fate, silfidi, ninfe e sarvanòt.