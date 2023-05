L’ospedale di Verduno celebra gli infermieri: “Un valore da premiare, ma ne mancano tanti” [FOTOGALLERY]

Attività, filmati, approfondimenti, ma anche arte e cultura con uno sguardo all’attualità. La celebrazione della giornata mondiale degli infermieri è iniziata dall’ospedale di Verduno con alcune parole ricorrenti: umanità, risorsa, passione, ma anche carenza di personale. “Essere infermieri – ha affermato Remo Galaverna, presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo – è una delle più belle arti perché presuppone l’andare verso l’altro, l’intenzionalità e la ricerca della qualità della relazione”. Una squadra di oltre 4.800 professionisti nella provincia, che oggi è finita sotto i riflettori, ma che ogni giorno lavora in silenzio, con passione e grande abnegazione, come hanno ricordato gli interventi dei sindaci di Verduno e Bra, Marta Giovannini e Giovanni Fogliato.

Apprezzamento e gratitudine sono stati espressi anche da Mauro Noè, presidente uscente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Cn2 e da Bruno Ceretto, presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra. Il direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio ha toccato i temi della formazione e del futuro, parlando del corso di laurea infermieristica di Alba, ripartito a ottobre e che in quest’anno accademico ha visto la partecipazione di 20 studenti. “Occorre pianificare e fare squadra con progetti a medio lungo termine che ci permettano di superare le criticità, lavorando con lungimiranza e non solo all’interno di emergenze”.

“La figura dell’infermiere è molto cambiata negli anni, non parliamo più di un mero esecutore – hanno aggiunto Giancarlo Mercurio, coordinatore della didattica professionale e Sabrina Contini, dirigente delle professioni sanitarie dell’Asl Cn2 -, ma di un professionista con un percorso accademico e che può essere impegnato anche nella ricerca nazionale e internazionale. Puntiamo a radicare sempre più infermieri nel territorio e a renderli protagonisti, visto che solo nell’ospedale di Verduno sono più di 700, anche se c’è ancora carenza, in particolare di famiglia e di comunità, per soddisfare i bisogni della comunità”.

Quello dei numeri è un problema attuale, che è stato ripreso anche dall’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. “La carenza di personale sanitario, in particolare di infermieri, è una criticità su cui il Piemonte sta lavorando con impegno, non solo grazie all’apertura di scuole e puntando sulla formazione, ma attraverso un riconoscimento e una valorizzazione economica di cui stiamo discutendo anche con il governo”.

Nella hall dell’ospedale di Verduno è stato realizzato uno stand informativo dove gli infermieri dell’Asl Cn2 e gli studenti del corso di laurea in infermieristica di Alba hanno risposto a domande e curiosità. Sono stati inoltre proiettati video e foto per raccontare alcune storie di infermieri. In onore delle parole che accompagnano la giornata “Il talento degli infermieri: arte e scienza in movimento”, ci sono state esibizioni musicali al pianoforte. Numerose attività informative e di sensibilizzazione si sono svolte ad Alba, Bra e Cuneo, dove sono stati premiati gli infermieri iscritti all’ordine da 50 anni.