Mondovì, chiusa in via precauzionale via Cottolengo fino a lunedì

In considerazione dello stato attuale dei lavori di messa in sicurezza del versante nord-ovest della collina di Piazza e delle previsioni meteo avverse previste di questi giorni e previste per il fine settimana, il Comune di Mondovì ha disposto la chiusura di via Cottolengo.

"Sebbene non ci siano allerte particolari - spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Gabriele Campora - in considerazione del maltempo previsto per i prossimi giorni e non potendo prevedere l'intensità delle precipitazioni riteniamo opportuno chiudere per prudenza a veicoli e pedoni".

La chiusura, in via cautelativa e temporanea, sarà in vigore da questa sera fino a lunedì mattina.