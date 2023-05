Nuovo Primario al DEA di Savigliano

Bartolomeo Lorenzati, 41 anni, originario di Barge e attualmente in servizio presso la Medicina d’Urgenza di Rivoli, è il nuovo Direttore della Struttura di Medicina d’Urgenza dell’ospedale “SS. Annunziata” di Savigliano.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 2006, il dottor Lorenzati ha ottenuto la Specializzazione in Medicina Interna indirizzo d’Urgenza presso lo stesso Ateneo, dove nel 2019 ha conseguito anche una laurea in Amministrazione aziendale.

Dopo una prima esperienza all’Emergenza territoriale 118 ha lavorato dal 2013 presso il DEA dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo fino al 2021 per transitare, l’anno successivo all’ASL Torino 3 presso la Medicina d’Urgenza di Rivoli.

Medico volontario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), XIV Delegazione, Monviso, dal 2007, membro dell'Unità Chirurgica di MaxiEmergenza dal 2017, è anche componente del Consiglio Direttivo Regionale della Società Italiana in Medicina d'Emergenza ed Urgenza Piemonte e della Valle d'Aosta (SIMEU) in qualità di responsabile dell'Area Formazione.

Il nuovo Primario conta al suo attivo numerose pubblicazioni e docenze.