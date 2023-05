Cuneo: le minoranze tornano a riunirsi per il no al parcheggio interrato di piazza Europa

Una conferenza stampa comunitaria, che vede unite tutte le forze di minoranza del consiglio comunale di Cuneo. E il trait d’union può essere soltanto uno – come ha dimostrato l’ampia, e più che condivisa dalla popolazione, mobilitazione organizzata per la fine dello scorso marzo - : la contrarietà al progetto di realizzazione del parcheggio interrato in piazza Europa.



La notizia ha trovato ufficialità concreta nelle ultime ore, comunicata da Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Indipendenti, Lauria Lega e Siamo Cuneo. Un incontro che arriva a quattro giorni dalla scadenza – fissata per venerdì 19 maggio – per la presentazione delle proposte d’acquisto relative ai box e agli stalli interrati, e dopo la presentazione (da parte degli stessi Indipendenti) di un’interpellanza incentrata sull’argomento. Ma, anche, della diffida di Legambiente.



L’appuntamento si terrà alle 11.30 di lunedì 15 maggio, nella saletta dei gruppi consiliari del municipio.