Riconoscimento all'anagrafe dei figli di coppie omosessuali: alla protesta di Torino anche la sindaca Manassero

Oggi (12 maggio), a Torino, tra i sindaci riuniti per manifestare contro le disposizioni del governo relativamente al riconoscimento anagrafico dei figli di coppie omosessuali, c’era anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.



Manassero ha raccolto l’invito – così come altri 300 sindaci e sindache di tutta Italia – rivolto dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Che ha invitato gli altri primi cittadini al teatro Carignano, sottolineando come “le famiglie hanno un valore fondante per la nostra società, servono politiche incentivanti indipendentemente dall’orientamento di genere”.



“Sono stata a Torino questa mattina, per dire il bisogno del nostro Paese, delle nostre città, di avere un quadro normativo che garantisca diritti anche per le famiglie arcobaleno – ha detto Manassero - . Ho risposto volentieri all’invito del sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, perché anche a Cuneo c’è bisogno di trascrivere all’anagrafe figli e figlie di coppie dello stesso sesso. Dagli interventi e negli scambi tra primi cittadini, è emersa una forte ed unanime richiesta al Parlamento di legiferare per superare le attuali difficoltà e vuoti normativi”.



“La preoccupazione prima è quella di garantire pari dignità e di tutelare i diritti di tutte le bambine e i bambini. Nel contempo è necessario difendere e sostenere tutti i genitori nell’impegno di cura e crescita dei figli. Sono imperativi che la nostra Costituzione ci impone. È un passo normativo non più rimandabile, che sarà anche un aiuto prezioso per contrastare le discriminazioni verso le persone Lgbtiq+” ha concluso la sindaca di Cuneo.