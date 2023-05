Savigliano, oggi e domani porte aperte a parenti figli e amici dei dipendenti Alstom

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, apre le proprie porte a parenti, figli e amici dei dipendenti con l'iniziativa "Ti presento Alstom", l'open day che si svolge oggi e domani, 13 maggio, durante il quale scoprire l'azienda e ciò che accade quotidianamente al suo interno.

Diverse le iniziative organizzate nelle sedi di Bari, Bologna, Firenze, Nola, Roma, Savigliano, Sesto San Giovanni e Valmadrera e pensate per giovani e adulti. In collaborazione con l’Associazione Legambiente – associazione senza fini di lucro che ha come obiettivo la tutela dell’ambiente e della qualità della vita – si terranno una serie di laboratori pensati per i più giovani dai 3 ai 14 anni sul tema della sostenibilità.

I laboratori sono in continuità con le attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali portate avanti dall’azienda e con le diverse iniziative intraprese in questi anni come l’installazione di pannelli solari nel sito di manutenzione di Nola, la rimodulazione dell’organizzazione per alcune fasi produttive del sito di Savigliano, dove si assembla materiale rotabile.

Inoltre, la recente campagna di energy saving di Alstom Italia contempla anche molte attività che mirano a ridurre l’impatto ambientale dei singoli stabilimenti: l’eliminazione delle bottiglie di plastica nei principali punti ristoro dell’azienda e la sostituzione dei bicchieri monouso in plastica con quelli compostabili in tutte le aree snack per citarne alcune.

“Aprire le porte ai figli dei nostri dipendenti, è un’iniziativa che viene riproposta e accolta ogni anno con grande successo e passione da tutte le persone di Alstom. Anche quest’anno abbiamo deciso di portare avanti questo appuntamento aprendo i nostri stabilimenti e allargando l’iniziativa anche a parenti e amici” ha dichiarato Marco De Rosa, Direttore risorse umane di Alstom Italia.

“Queste giornate dimostrano ancora una volta l’impegno di Alstom nei confronti della comunità e nel mettere in pratica i valori in cui crediamo nel creare un ambiente aperto in cui tutti possano sentirsi accolti. Durante gli open day, le persone ospitate dai dipendenti Alstom potranno conoscere meglio le attività dell'azienda attraverso sessioni di presentazione e visite guidate nelle aree di produzione. Grazie alla collaborazione con la Fondazione AIRC, che dal 1965 sostiene la ricerca sul cancro, sarà possibile acquistare le "Azalee della Ricerca".

Il ricavato sarà utilizzato dalla Fondazione per sostenere la ricerca sui tumori femminili in occasione della Festa della Mamma