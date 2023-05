Targa Beppe Fenoglio, l’Anpi Nicola Grosa ci rinuncia: “Aspetti burocratici surreali”

“Con nostro rammarico comunichiamo, per quanto riguarda la sezione ANPI Nicola Grosa che rappresento, che concludiamo qui l’iter di richiesta della targa”, così il presidente dell’Anpi Nicola Grosa, Augusto Montaruli nella lettera inviata alla commissione Toponomastica del Comune in merito alla targa in ricordo di Beppe Fenoglio.

Targa per cui era stata fatta richiesta di collocazione proprio di fianco all’albero ciliegio piantato lo scorso 25 aprile 2022 sempre in memoria del partigiano e scrittore, al parco del Valentino.

A distanza di oltre un anno si conclude una vicenda fatta di attesa e lungaggini burocratiche. “La proposta voleva celebrare il centenario di uno scrittore partigiano, proposta che fu condivisa dalla circoscrizione otto e dall’assessorato al verde (dalla città quindi). Ingenuamente abbiamo dato per scontato che un progetto condiviso dalle istituzioni cittadine incontrasse la collaborazione delle stesse per gli aspetti burocratici”.