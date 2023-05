Un maggio ricco di appuntamenti alla ludoteca saviglianese “La casa sull'albero”

Un mese di maggio ricco di appuntamenti, laboratori ed attività attendono il Centro Famiglie e la ludoteca comunale saviglianese “La casa sull'albero” di via Mutuo Soccorso 8.

Archiviata con successo la gita alla Festa degli spaventapasseri di Castellar, domenica 7 maggio, venerdì 12 è in programma – dalle 17 alle 18 – un laboratorio creativo sull'estrazione dei colori naturali. Attività per bambini dai 3 ai 10 anni e i loro accompagnatori. Sempre venerdì 12 maggio, dalle 19 alle 22, andrà in scena il “Color pigiama party”. Iniziativa rivolta ai bimbi dai 3 ai 10 anni, in collaborazione con l'associazione “Altalena” (iscrizione obbligatoria al 320. 9025486).

Venerdì 19 maggio arrivano le “Bombe di semi”. Dalle 17 alle 19 si prepareranno delle palline di argilla e terriccio, contenenti semi, da lanciare in spazi incolti, per ravvivarli con vivaci fiori.

Mercoledì 10, 17 e 24 maggio – dalle 17 alle 19 – sono in programma svariate “attività nell'orto” nel Parco della Lentezza, dalla semina alla preparazione di pomodori, fagiolini e peperoni.

Tutti i mercoledì, dalle 20.30 alle 22, è in calendario il “Progetto Gaia”: un percorso per adulti sulla consapevolezza di sé ed il benessere globale (per informazioni: 349. 4501530).

Il gruppo di meditazione per adolescenti “Dynamo” è invece l'attività prevista per tutte le domeniche, dalle 20 alle 21.30.

Proseguono poi i laboratori con le scuole presso il Parco della Lentezza e lo spazio di counseling con l'educatore Roberto Colombero (su appuntamento al 338. 7419215).

«Nel mese di maggio – dicono gli educatori – prendiamo parte a “L’Insieme. Che Festa!”, un mese di appuntamenti, eventi e incontri organizzati dalla rete che connette i Centri famiglia del territorio. In quest'ambito, per fare un esempio, il Parco della Lentezza ospiterà venerdì 26 maggio, dalle 17 alle 19, un pomeriggio di gioco libero all’aria aperta in occasione della Giornata Mondiale del Gioco».

La ludoteca “La casa sull'albero” è aperta il lunedì ed il giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, per bambini e genitori 0-3 anni; il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16.30 alle 19, per bambini e genitori 0-10 anni. Per informazioni: 335.1273890 o 320.9025486.