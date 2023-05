Domani in duomo a Saluzzo l'addio al consigliere comunale Roberto Revelli

“Nel viaggio della vita onestà e verità sono state la tua bussola. Curiosità e conoscenza il tuo bagaglio, la bontà il passaporto, l’infinito la meta".

Con queste parole che tracciano la sua personalità i familiari annunciano i funerali di Roberto Revelli, che avranno luogo domani, sabato 13 maggio alle ore 15, nel duomo di Saluzzo. Il rosario sarà recitato questa sera alle 18 sempre nella cattedrale.

Revelli, 54 anni, era professore ordinario di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (Diati) al Politecnico di Torino, membro del Consiglio comunale in forza alla maggioranza (‘Una città da amare-Insieme si può’) e presidente della Commissione Urbanistica.

Una morte improvvisa avvenuta sabato 6 maggio, che ha scosso la città e il mondo accademico.

Revelli era impegnato quel giorno in una escursione in bici con amici e col fratello sulle alture di Valmala quando è stato colto da un improvviso malore, in seguito al quale è deceduto all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo.

Parole di cordoglio, stima e ricordi sono giunte dal mondo politico locale, dall’ateneo torinese, dall’associazione "Insieme si può", da tanti cittadini.