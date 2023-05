Pronti per l'estate all'Agriturismo Isorella di Cherasco

A tutti i nostri clienti ricordiamo che stiamo ripartendo con la stagione estiva e saremo ben lieti di ospitarvi per pranzi e cene nel nostro fresco portico e nel giardino antistante. Per chi sceglierà di pernottare presso la nostra struttura sarà consentito l’utilizzo della nuova piscina con impianto a sale e rilassarsi tra il verde.

A tutti i nostri ospiti che soggiorneranno un minimo di 3 notti offriremo in omaggio una degustazione vini presso una rinomata cantina di La Morra. Inoltre da metà giugno a metà luglio prenderà il via l’estate ragazzi “equestre” per tutti i bambini dai 6 ai 12 anni con giochi, attività nella scuderia, pranzo tutti insieme nell’agriturismo e molte altre sorprese.

Pertanto non perdete l’occasione di venire a trovarci e di trascorrere qualche ora di relax.

www.agriturismoisorella.it