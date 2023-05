Disturbi del comportamento alimentare, l'allarme di Noemi Mallone (FdI): "Sempre più ne soffrono, e sempre più giovani" [VIDEO]

La piaga sociale dei disturbi dell’alimentazione è un problema tanto grave e diffuso quanto misconosciuto. Una realtà in drammatico sviluppo, che coinvolge una fetta di popolazione più ampia di quanto si potrebbe immaginare e sempre più variegata a livello di sesso e d’anagrafe: le donne, specie quelle giovani, sono le più soggette.



Per questa ragione Noemi Mallone, consigliera comunale cuneese in forze a Fratelli d’Italia, ha presentato nelle scorse settimane – e a ridosso della celebrazione ‘del fiocchetto lilla’ dello scorso marzo – un’interpellanza per comprendere quali sforzi l’amministrazione comunale abbia messo in campo e quali intenda ancora attivare.



Abbiamo raccolto – nel video qui sotto - alcune sue riflessioni sulla tematica, e il racconto dell’incontro con l’associazione Afidati:





” ha detto la consigliera comunale.