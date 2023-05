Cuneo: al S.Croce il convegno sulla prevenzione dei tumori testa-collo

“Tumori della testa e del collo: la prevenzione è possibile?” è il tema del convegno organizzato dalla struttura complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale, in collaborazione con l’Ordine dei Medici della provincia di Cuneo e della LILT, in programma sabato 20 maggio (8.30-14.00) nel salone di rappresentanza dell’ospedale S. Croce.



“L’evento - spiega la direttrice della Struttura Silvia Ponzo - centra la sua attenzione sulla prevenzione. L’intento è quello di “coagulare” le forze in campo sul territorio e nell'ambito ospedaliero, per cercare di migliorare le fasi di studio sui fattori di rischio (prevenzione primaria), le modalità per giungere al più presto a una diagnosi (prevenzione secondaria) e gli approcci per minimizzare l'impatto negativo delle cure sui sopravviventi e prevenirne le ricadute (prevenzione terziaria). Si porrà anche l'accento sulla identificazione di abitudini, fattori ambientali e professionali, fattori correlati a nuove frontiere come i virus, i vaccini, l'alimentazione, il microbiota, per cercare di capire quali sono le problematiche relative alla prevenzione in questi ambiti".