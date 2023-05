Calcio giovanile: tutto pronto per il torneo Young CUP 2023

Il torneo Young CUP 2023 si disputerà su tre campi da calcio dislocati nelle frazioni di Cuneo: San Benigno, Roata Rossi e Passatore. 43 squadre iscritte.

Sabato mattina ore 11.30 conferenza stampa di presentazione presso il bar Torinese di San Benigno.

“Benvenuti al nostro torneo di calcio giovanile Young CUP 2023, un evento dedicato ai ragazzi delle annate 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e under 8 che vogliono mettersi alla prova sul campo e divertirsi insieme. Il torneo Young CUP 2023 si disputerà su ben 3 da calcio dislocati nelle frazioni di Cuneo: San Benigno, Roata Rossi e Passatore”, queste le parole con cui Emiliano Rosso presenta il torneo del prossimo fine settimana (13 e 14 maggio).

Young CUP 2023 non è solo una sfida sportiva, è anche un'occasione per promuovere i valori dello sport all'interno della competizione. Hanno dato adesione al torneo ben 43 squadre che coinvolgeranno oltre 400 atleti ai quali si aggiungeranno tecnici, accompagnatori, allenatori, genitori, fratelli e nonni.

Lo sport ci insegna la lealtà, la disciplina, il rispetto, il gioco di squadra e la voglia di essere sempre migliori, ma soprattutto ci insegna il valore dell'impegno e della tenacia. In questo torneo vogliamo che i ragazzi si possano divertire, ma anche comprendere che la pratica sportiva non ha solo un fine competitivo, ma soprattutto educativo.

La partecipazione a tornei di calcio giovanile Young CUP 2023 può avere molti benefici per i ragazzi. In primo luogo, costituisce un'opportunità per fare attività fisica divertendosi, migliorare la propria capacità motoria e sviluppare la coordinazione. Inoltre, partecipando ai tornei i ragazzi possono sviluppare importanti abilità di socializzazione, imparando a gestire le proprie emozioni e a lavorare in squadra con altri coetanei. In questo modo, possono imparare il valore dell'amicizia, della solidarietà e del rispetto reciproco.

Partecipare ad un torneo di calcio giovanile permette inoltre di conoscere nuove persone provenienti da diversi luoghi e realtà, favorendo così l'apertura mentale e facilitando la creazione di reti di amicizie che possono durare per tutta la vita.

Siamo convinti che questo torneo possa rappresentare un momento di crescita e di sviluppo importante per tutti i partecipanti e non vediamo l'ora di iniziare a vivere quest'avventura insieme!

Si ringrazia il Consiglio Regionale del Piemonte, la Città di Cuneo, la Cassa di Risparmio di Fossano e tutte le aziende che hanno contribuito alla realizzazione del torneo.

Orari e date torneo

- sabato 13 maggio dalle ore 14:30 alle 19:00

- domenica 14 maggio dalle 8:30 alle ore 18:30