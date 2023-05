Tennis, Internazionali d’Italia. Camilla Rosatello concentrata sul prossimo impegno: "Sabato il doppio, cercheremo di dare il meglio"

Archiviata la sconfitta nel singolare contro Claire Liu, costata l'eliminazione al primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, la lagnaschese Camilla Rosatello guarda avanti ed è già concentrata sulla prossima sfida che la attende (sabato 13 maggio): il doppio, con Angelica Moratelli, contro la statunitense Sofia Kenin e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

Rosatello ha così commentato il match contro Liu, proiettandosi poi sul doppio in programma sabato: "È stata una partita sicuramente molto bella. Nel primo set, particolarmente combattuto, sono riuscita a esprimere un buon tennis. Nel tiebreak ho dovuto recuperare da 2-5 ed ho annullato 3 set point per poi vincere 11-9, è stato molto rocambolesco. Potevo giocare meglio i primi game del secondo. Ma devo ammettere che non sono ancora abituata a questa intensità di gioco e non sono riuscita a tenerla così alta per i due set successivi. Sicuramente mi porto a casa la consapevolezza che il livello c’è. Ma questa intensità mi ha messo di fronte agli aspetti su cui devo ancora lavorare. Sabato giocheremo il doppio, cercheremo e cercherò di dare il meglio."